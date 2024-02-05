ريال مدريد وأتلتيكو يتعادلان في مباراة نارية بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت مباراة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد بالتعادل بهدف لكل منهما في إطار منافسات الجولة 23 لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

الشوط الثاني

بدأ ريال مدريد المباراة بنزعة هجومية وإستحوذ على وسط الملعب بحثاً عن هز شباك منافسه مبكراً.

وسدد بلينجهام كرة قوية بعد توغله داخل منطقة الجزاء الا انه اصطدمت بفيتسي ليرد اتلتيكو بكرة خطيرة لموراتا الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس لونين.

وفي الدقيقة 20 نجح براهيم دياز في تسجيل هدف المباراة الأول بعد تمريرة من الظهير لوكاس فاسكيز.

وكاد اتلتيكو ان يتعادل بعد 4 دقائق فقط من رأسية لسافيتش مرت لجوار القائم، ثم اهدر يورنتي فرصة أخرى لتعديل النتيجة برأسية أخطأت الشباك بغرابة لتنته احداث الشوط الأول بتقدم الميرينجي بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

بدأ أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بضغط مكثف في محاولة لتسجيل هدف التعادل والعودة للمباراة مجدداً.

وسجل سافيتش هدفاً لاتلتيكو مدريد في الدقيقة 47 الا أن الحكم قرر الغاءه بعد العودة لتقنية الفار بداعي وجود حالة تسلل.

طالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد سقوط براهيم دياز داخل المنطقة الا ان الحكم اشار بغستمرار اللعب وعدم وجود مخالفة.

استعاد ريال مدريد سيطرته بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني وحسم نتيجة المباراة لتمر الدقائق التالية مثيرة في ظل الهجمات المتتالية بين الفريقين.

وفي اللحظات الأخيرة ينجح يورنتي نجم أتلتيكو مدريد في خطف هدف التعادل بالدقيقة 93 قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1-1.