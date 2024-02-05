بعد هدفين تحت بند "غرائب وطرائف".. خطايا متكررة لفان دايك وأليسون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتكب الثنائي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والمدافع الهولندي فان دايك، خطأين فادحين في الخسارة أمام أرسنال اليوم 3-1، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" بعض أخطأ الثنائي.

دائما ما عرف الثنائي بأخطائهم الفادحة والمتكررة منذ الانضمام إلى ليفربول، آخرهم اليوم الأحد، في هدف أرسنال الثاني عندما خرج أليسون من مرماه واصطدم بـ فان دايك لتذهب الكرة إلى جابرييل مارتينيلي والمرمى خالي.

وفي الهدف الثالث، بعد تسديد لياندرو تروسار الكرة ارتطمت في قدم فان دايك وفشل أليسون في إمساكها لتعبر من بين قدمي الحارس البرازيلي.

وبالرجوع إلى العام الماضي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي وأمام ولفرهامبتون، حاول أليسون تمرير الكرة لزميله في منطقة الجزاء لكنه أخطأ وذهبت الكرة إلى جويديس ليضعها في شباك الريدز ويسجل هدف التعادل.

وتسبب أليسون في استقبال هدفين فى خسارة ليفربول 4-1 ضد مانشستر سيتي (الثاني والثالث) في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي موسم 2020/21، بعدما أخطاء التمرير.

ومن جانبه، ارتكب فان دايك خطأ فادح وتسبب في هدف تقدم برايتون في مرمى ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري، حيث مرر الكرة عن طريق الخطأ لسيمون أدينجرا لاعب برايتون.

وبخطأ آخر ارتكبه المدافع الهولندي في مباراة فولهام بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018/19، لكن لحسن حظه استطاع الريدز بالفوز 2-1.

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مصدر: اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا - فيديو