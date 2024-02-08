هل يتمكن بيسيرو "التلميذ" في النجاح مع نيجيريا فيما فشل فيه كيروش "الأستاذ" مع مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يبحث جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي وبورتو، والحالي لنيجيريا، عن إنجاز تاريخي مع النسور، بالفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتأهل المنتخب النيجيري على حساب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح، ولا يعد هذا الإنجاز مجرد تحقيق للبطولة الأهم في القارة السمراء، بل لاقترابه من تحقيق نجاح فشل فيه أستاذه ومواطنه كارلوس كيروش مع منتخب الفراعنة.

وجمعت علاقة سابقة، بين كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر وجوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا، إذ كان الأخير مساعدا للأول، في ريال مدريد الإسباني، بداية من يوليو 2003، حتى يونيو 2004، وقاد الثنائي الفريق الإسباني في 59 مباراة، وحققا 34 فوزا و14 هزيمة و 11 تعادل.

وبعد مرور نحو 20 عاما من تدريب الثنائي لريال مدريد، تمكن بيسيرو "التلميذ" من التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، وعلى بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق اللقب، الذي فشل كيروش "الأستاذ" في تحقيقه العام الماضي مع منتخب مصر، حينما خسر منتخب الفراعنة من السنغال، بركلات الترجيح.

والتقى الثنائي في مباراة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، حينها كان كيروش مدربا لكولومبيا وبيسيرو مدربا لفنزويلا، وحينها تفوق الأستاذ "كيروش" على التلميذ، وفاز بهدف نظيف.

وكشف بيسيرو تفاصيل العمل كمساعد لكيروش، خلال تصريحات عبر قناة الحياة، أثناء فترة وجود الأخير مع منتخب مصر، وقال: "كيروش عنده خبرات، طلبني للتواجد معه في ريال مدريد، كما أنه كان في أكبر دوريات العالم، وصل لكأس العالم أكثر من مرة، أتوقع وصول مصر معه أيضا لكأس العالم".

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