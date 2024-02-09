تاريخ الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي المنتخب الجنوب أفريقي نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غداً، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وكان المنتخب الجنوب أفريقي تعرض للهزيمة على يد منتخب نيجيريا، في مباراة دور نصف النهائي بالبطولة بركلات الترجيح، فيما تعرض منتخب الكونغو الديمقراطية للهزيمة بهدف دون مقابل من منتخب كوت ديفوار في نصف النهائي.

ونستعرض في السطور التالية نتائج الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا عبر التاريخ:

ولعب المنتخب الجنوب أفريقي طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة، في مباراة تحديد المركز الثالث مرة واحدة فقط، في نسخة البطولة عام 2000، وتمكن من تحقيق الفوز على حساب المنتخب التونسي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وخاض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراة تحديد المركز الثالث في نسختين، الأولى في نسخة البطولة عام 1998 أمام منتخب بوركينا فاسو، وانتهت بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية.

وشارك المنتخب الكونغولي في مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، في نسخة البطولة عام 2015 أمام منتخب غينيا الاستوائية، وانتهت بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح لصالح المنتخب الكونغولي، ليحصد البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.