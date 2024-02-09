تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر وقيادات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، اجتماعا بعد ظهر اليوم الجمعة، حضره كلا من، المدرب مارسيل كولر ومساعده كارلوس بيرينجر، وخالد بيبو مدير الكرة، وخالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة، ووليد سليمان من قطاع الناشئين بجانب بدر رجب.

وأقيم الاجتماع من أجل الحفاظ على التواصل بين قطاع الناشئين والفريق الأول، ووجود تنسيق بشأن الأمور الفنية وتصعيد بعض العناصر المميزة إلى الفريق الأول.

وجاء في الاجتماع تقييم بعض عناصر القطاع الذين تم الاستعانة بهم في معسكر الإمارات الأخير، وتحدث كولر عن إمكاناتهم الفنية والبدنية وقدراتهم على الانضمام للفريق الأول عند الاستمرار في بذل الجهد واكتساب المزيد الخبرات.

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