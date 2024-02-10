تصريحات الكومي تفجر التساؤلات في وجه اتحاد الكرة بعد رحيل فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - خرج إيهاب الكومي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، بتصريحات مثيرة للجدل بعد حسم ملف المدير الفني للمنتخب الوطني بتعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وتحدث الكومي مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة (الشباب والرياضة) اليوم الجمعة حول بعض الملفات الخاصة باختيار الجهاز الفني الجديد للمنتخب والمستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

تصريحات الكومي ورطت اتحاد الكرة في عدة ملفات على رأسها حديثه حول آلية اختيار مدرب المنتخب الوطني بعدما أكد أن الخيار الرئيسي لتدريب الفراعنة كان التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد ولكن ارتباط الأخير بتدريب منتخب فرنسا للسيدات في أولمبياد باريس 2024 أوقف المفاوضات.

الكومي ذكر أن اتحاد الكرة لجأ لخيار المدرب الوطني بعد غلق الباب أمام مفاوضات رينارد وهو ما يتناقض مع البيان الصادر عن اتحاد الكرة قبل 48 ساعة فقط من إعلان تعيين محمد يوسف كمدرب عام للمنتخب والتأكيد أن المدرب القادم أجنبي.

وكشف الكومي عن اختيار البرتغالي روي فيتوريا بالإجماع من جانب مجلس الجبلاية وليس عن طريق حازم إمام فقط مؤكداً أن التوفيق لم يحالف فيتوريا في مهمته مع المنتخب مثلما حدث مع وليد الركراكي مدرب المغرب وأليو سيسيه مدرب السنغال.

وأثارت تصريحات الكومي التساؤلات حول رحيل فيتوريا في ظل قناعة مسؤولي الجبلاية بالمدرب البرتغالي وتكبد الشرط الجزائي الذي يبلغ رواتب 3 أشهر بجانب راتب شهر يناير الماضي.

وأكد الكومي أن اتحاد الكرة مازال يتفاوض مع فيتوريا حول الشرط الجزائي وهناك محاولات لتخفيضها رغم تأكيدات فيتوريا رفضه التنازل عن الشرط الجزائي أو تخفيضه.