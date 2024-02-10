29 مباراة بينهم نهائي و 6 مصيرية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم السبت 10 فبراير 2024، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية، ونهائي كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي.

ويقام اليوم عدة لقاءات هامة منها، مباراة مانشستر وإيفرتون، التي يمكن أن تضع الأول على الصدارة مؤقتا (مانشستر في المركز الثاني برصيد 49 نقطة)، لحين لعب مباراة ليفربول وبيرنلي (ليفربول في المركز الأول برصيد 51 نقطة)، وفي الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وجيرونا، وروما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وباريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي.

ونرصد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس الأمم الإفريقية:

جنوب أفريقيا – الكونغو الديمقراطية، الساعة 10:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس ماكس 1

نهائي كأس أمم آسيا:

الأردن – قطر، الساعة 5:00 مساءً، قناة بي إن كأس آسيا 1

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي – إيفرتون، الساعة 2:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 1

ليفربول – بيرنلي، الساعة 5:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 1

توتنهام هوتسبر – برايتون، الساعة 5:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون – برينتفورد، الساعة 5:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 6

لوتون تاون – شيفيلد يونايتد، الساعة 5:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس اكسترا 1

فولهام – بورنموث، الساعة 5:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 8

نوتينجهام فورست – نيوكاسل، الساعة 7:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني:

ألافيس – فياريال، الساعة 3:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

ريال سوسيداد – أوساسونا، الساعة 5:15 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

ريال مدريد – جيرونا، الساعة 7:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

لاس بالماس – فالنسيا، الساعة 10:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي:

كالياري – لاتسيو، الساعة 4:00 مساءً

روما – إنتر ميلان، الساعة 7:00 مساءً

ساسولو – تورينو، الساعة 9:45 مساءً

الدوري الألماني:

يونيون برلين – فولفسبورج، الساعة 4:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 5

أوجسبورج – لايبزيج، الساعة 4:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 9

مونشنجلادباخ – دارمشتات، الساعة 4:30 مساءً

فرانكفورت – بوخوم، الساعة 4:30 مساءً

فيردر بريمن – هايدنهايم، الساعة 4:30 مساءً

باير ليفركوزن – بايرن ميونيخ، الساعة 7:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي:

لانس – ستراسبورج، 6:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 4

باريس سان جيرمان – ليل، 10:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 1

الدوري التركي:

فاتح كاراجومروك – بينديكسبور، 3:00 مساءً

جالاتا سراي – إسطنبول باشاكشهير، 6:00 مساءً

الدوري البرتغالي:

فيرنسي – فاماليكاو، الساعة 5:30 مساءً

مويرنسي – شافيش، الساعة 8:00 مساءً

بوافيستا – إستوريل، الساعة 10:30 مساءً