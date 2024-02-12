موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي وذلك بمواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين بايرن ميونخ بطل ألمانيا ولاتسيو ممثل إيطاليا في لقاء الذهاب على ملعب الأوليمبيكو بروما

وكان بايرن ميونخ قد تأهل إلى ثمن النهائي على رأس المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، والتي ضمت "كوبنهاجن وجالطة سراي ومانشستر يونايتد"، بينما احتل لاتسيو وصافة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، خلف أتلتيكو المتصدر (14).

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو

تقام مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الجاري على ملعب الأوليمبيكو وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لإذاعة لقاء بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-24.