كروس يكشف موقفه من العودة للمشاركة مع المنتخب الألماني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف الألماني توني كروس نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن إمكانية عودته مرة أخرى خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع المنتخب الألماني، بعد ابتعاده خلال الفترة الماضية.

وتحدث كروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و لايبزج بدوري أبطال أوروبا، قائلاً: " يجب أن أتخذ قراراً خلال الفترة المقبلة بشأن إمكانية العودة للمشاركة مع المنتخب مرة آخرى، وهناك احتمالية قائمة للعودة ولكن سنرى ما سيحدث في النهاية".

وبسؤاله عن مستقبله مع ريال مدريد أجاب قائلاً: "لا زلت أفكر في الأمر ولم أتخذ القرار حتى الآن، ولكني سعيد برغبة الجماهير في استمراري في الفريق، فهذا أفضل من أن يطالبوني بالاعتزال".

وأضاف: "ما تعرضت له بالسعودية خلال المشاركة في السوبر، يعني أن ما قلته من قبل كان صحيحاً".

وكان كروس تعرض لصافرات استهجان كبيرة من قبل المشجعين السعوديين خلال المشاركة في السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية، بسبب انتقاده النجوم العالميون الذين يفضلون الانتقال إلى الدوري السعودي بدلاً من البقاء في أوروبا.

ويستعد كروس رفقة فريقه ريال مدريد لملاقاة فريق لايبزج الألماني غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.