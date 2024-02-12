اخبار الرياضه

كروس يكشف موقفه من العودة للمشاركة مع المنتخب الألماني

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف الألماني توني كروس نجم خط وسط فريق الإسباني، عن إمكانية عودته مرة أخرى خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع المنتخب الألماني، بعد ابتعاده خلال الفترة الماضية.

وتحدث كروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و لايبزج بدوري أبطال أوروبا، قائلاً: " يجب أن أتخذ قراراً خلال الفترة المقبلة بشأن إمكانية العودة للمشاركة مع المنتخب مرة آخرى، وهناك احتمالية قائمة للعودة ولكن سنرى ما سيحدث في النهاية".

وبسؤاله عن مستقبله مع ريال مدريد أجاب قائلاً: "لا زلت أفكر في الأمر ولم أتخذ القرار حتى الآن، ولكني سعيد برغبة الجماهير في استمراري في الفريق، فهذا أفضل من أن يطالبوني بالاعتزال".

وأضاف: "ما تعرضت له بالسعودية خلال المشاركة في السوبر، يعني أن ما قلته من قبل كان صحيحاً".

وكان كروس تعرض لصافرات استهجان كبيرة من قبل المشجعين السعوديين خلال المشاركة في السوبر الإسباني الذي أقيم في ، بسبب انتقاده النجوم العالميون الذين يفضلون الانتقال إلى الدوري السعودي بدلاً من البقاء في أوروبا.

ويستعد كروس رفقة فريقه ريال مدريد لملاقاة فريق لايبزج الألماني غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا