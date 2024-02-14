دي بروين يكسر رقم إنييستا وينضم لقائمة مميزة في دوري أبطال أوروبا

نجح كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، في كسر رقم إنييستا، والانضمام لقائمة مميزة في دوري أبطال أوروبا، بعد التمريرة الحاسمة أمام كوبنهاجن.

ونجح دي بروين، في تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن، في دوري أبطال أوروبا، وصنع الهدف الثاني لـ سيلفا.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على كوبنهاجن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ووصل دي بروين، إلى التمريرة الحامسة (صناعة الأهداف) رقم 30 في بطولة دوري أبطال أوروبا، متخطيًا توماس مولر ، إنييستا ، وكريم بنزيما.

وبحسب شبكة إحصائيات “أوبتا”، فإن دي بروين رابع لاعب يسجل 10 أهداف على الأقل في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري الأبطال منذ موسم 2019-2020.

وأوضحت الشبكة أنه فعل ذلك، بجانب كريم بنزيما (17) وإيرلينج هالاند (13) وروبرت ليفاندوفسكي (11).

‏أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا تاريخيًا:

1- كريستيانو رونالدو -42 أسيست.

2- ميسي – 40 .

3- دي ماريا – 39.

4- نيمار – 33.

5- جيجز -31 .

6- دي بروين – تشافي – 30.

7- إنييستا – بنزيما – توماس مولر -29 .