باريس سان جيرمان يستدرج ريال سوسيداد في دوري الابطال.. موعد المباراة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف باريس سان جيرمان نظيره ريال سوسيداد في ملعب بارك دي برنس اليوم الأربعاء في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

وتنطلق صافرة احادث مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.