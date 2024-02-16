الامارات | «ستريت وبارك» لمحترفي التزلج تستقطبان 500 مشارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل الاستعدادات لتنظيم جولتي ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح، اللتين تقامان خلال الفترة من 25 الجاري إلى 10 مارس المقبل في «دبي هاربر»، وتعدان المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقام جولة التزلج «ستريت» للمحترفين خلال الفترة من 25 فبراير إلى الثالث من مارس، تليها جولة التزلج «بارك» للمحترفين التي تقام خلال الفترة من الثالث إلى الـ10 من مارس، ويشارك في الجولتين أكثر من 500 رياضي ورياضية من نخبة المتسابقين من مختلف الدول.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج منافسات جولة التزلج العالمية، حيث ستكون تدريبات المشاركين في مسابقة تزلج جولة «بارك» للرجال والسيدات خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير، وتقام تصفيات تزلج «بارك» للسيدات في الـ28 من فبراير، كما تقام تصفيات الرجال في الـ29 من فبراير، وتقام منافسات ربع نهائي الفئتين في الأول من مارس، يليها نصف النهائي في الثاني من مارس، وتقام النهائيات يوم الثالث من مارس، فيما يبدأ تدريب جولة التزلج العالمية لمسابقة تزلج «ستريت» في الثالث من مارس، ويستمر إلى الخامس منه، وتقام تصفيات الرجال في السادس من مارس، وتصفيات السيدات في السابع من مارس، يليه ربع النهائي في الثامن من مارس، ونصف النهائي في التاسع من مارس، وتقام النهائيات في الـ10 من مارس.

وتستقطب البطولة أكثر من 3500 شخص من خارج الدولة، يمثلون المتسابقين ومدربيهم وعائلاتهم والمنظمين من «وورلد سكيت»، وكذلك ممثلين من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تتابع الحدث وتنقله إلى مختلف دول العالم.