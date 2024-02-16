بطولة ألمانيا: بايرن الجريح يخشى تعميق ليفركوزن الفارق

الرياص - اسماء السيد - برلين : يخوض بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر 11 موسماً، رحلة بوخوم المهدّد بالهبوط الأحد، في وقت قد يكون باير ليفركوزن المتصدر قادراً على الابتعاد عنه بفارق ثماني نقاط السبت في المرحلة 22.

وعاش بايرن أسبوعاً من الأسوأ في تاريخه الحديث، إذ سقط على ارض ليفركوزن 0 3 ما عزّز صدارة الأخير بفارق خمس نقاط، ثم سقط على أرض لاتسيو الإيطالي 0 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت أول خسارة له في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأولى التي أحرز لقبها ست مرات، منذ العام 2012.

بعد خسارة الملعب الأولمبي في روما، قال قائد منتخب إنكلترا وهداف بايرن هاري كاين "نعيش مرحلة صعبة. لا يمكن اخفاء ذلك".

وكان مشوار الفريق البافاري في مسابقة الكأس المحلية قد انتهى على يد ساربروكن من الدرجة الثالثة، في وقت يخاطر بأن ينهي الموسم من دون ألقاب لأول مرة منذ 2012.

تابع كاين نجم توتنهام السابق "علينا أن نقاتل. يجب أن نقلب المعادلة. أمامنا مباريات كبيرة علينا المحاربة لأجلها".

أما المدرب توماس توخل "المحبط والغاضب"، فقال انه "في حيرة" من أمره لتفسير "التراجع الكبير في أداء الفريق" خلال الشوط الثاني.

وبالنسبة لجمهور بايرن الذي تثار حساسيته لدى تعرض الفريق لسلسلة من النتائج السيئة، فهو شاهد "دي روتن" يخسر مرتين توالياً للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021. كما ان بايرن لم يسجل في مباراتين توالياً للمرة الأولى منذ 2015.

أمام لاتسيو، اخفق بايرن في التسديد على المرمى طوال المباراة للمرة الأولى منذ 2019 عندما تعادل على أرضه مع ليفربول الإنكليزي 0 0 في دوري أبطال أوروبا.

سباعية جديدة؟

لكن في المقابل، فان الاحصائيات ضد بوخوم تبدو مختلفة تماماً. سحق بايرن، بطل الدوري 33 مرة (رقم قياسي)، صاحب المركز الرابع عشر راهناً، ثلاث مرات من أصل آخر مباريات بنتيجة 7 0، ما يقلّص احتمال تعرّضه لخسارة ثالثة توالياً للمرة الأولى منذ 2015.

ورغم احتلاله المركز الرابع عشر وعدم تحقيقه أي فوز في آخر ثلاث مباريات، يبدو بوخوم صعب المنال على ارضه حيث خسر مرة يتمية هذا الموسم.

ويُعدّ بوخوم ملك التعادلات هذا الموسم في البوندسليغا (10).

وستتركّز الأنظار السبت على باير ليفركوزن نجم الموسم دون أي منازع، عندما يحلّ على هايندهايم التاسع والذي لم يخسر في آخر ثماني مباريات.

ويتميّز هايدنهايم، الصاعد من الدرجة الثانية، بسجله الناصع على أرضه. حصد 18 من أصل 27 نقطة على ملعب فويث أرينا الذي يتسع لـ15 ألف متفرّج، وخسر هناك مرتين طوال الموسم.

لكن ليفركوزن يقدّم موسماً خارقاً مع مدربه الإسباني شابي ألونسو، فلم يتذوّق بعد طعم الخسارة، ومع مرور المراحل، يقترب أكثر من حلمه باحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، علماً انه حلّ وصيفاً خمس مرات آخرها في 2011.

ويملك الفريق المكنى "دي فيركسيلف" 55 نقطة من 61 ممكنة، فيما أحرز بايرن لقب الموسم الماضي بـ71 نقطة من 34 مباراة.

هالر متوّجاً

ويعود إلى بوروسيا دورتموند، رابع الترتيب بفارق 15 نقطة عن دورتموند، مهاجمه العاجي سيباستيان هالر الذي كان أحد أبطال قصة رياضية خارقة.

سجّل هدفين حاسمين لمنتخب ساحل العاج في نصف النهائي ونهائي كأس أمم إفريقيا على ارضه، معوّضاً بداية كارثية كادت تطيحه بشكل شبه مؤكد من ثمن النهائي، قبل بلوغ اللقب بأصعب السيناريوهات.

كما ان هالر، القادم بصفقة كبيرة من أياكس أمستردام الهولندي صيف 2022، اجتاز فترة شخصية بالغة الصعوبة، اثر شفائه من مرض سرطان الخصية الذي أبعده ستة أشهر عن الملاعب.

قال مدربه إدين ترزيتش "نعرف صعوبة مساره إلى القمة"، واصفاً هالر بـ"البطل".