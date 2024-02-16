مروان عطية خارج حسابات الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب مروان عطية ، لاعب وسط الأهلي ، عن صفوف الفريق الأحمر في لقاء ميدياما الغاني المقرر يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحصل مروان عطية على الإنذار الثالث في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما نال البطاقة الصفراء في مواجهتي سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 ويانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات.

ونال مروان عطية البطاقة الصفراء في لقاء شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويعاني الأهلي غيابات مؤثرة في لقاء ميدياما على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى وخالد عبد الفتاح وعمر كمال والحارس محمود الزنفلي.