اخبار الرياضه

جدول مواعيد مبارايات اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مبارايات اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، اذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم، وأبرزها مباراتي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبرينتفورد في .

 

جدول مواعيد مبارايات اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 والقنوات الناقلة 

 

جدول مواعيد مبارايت اليوم السبت والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ضد برينتفورد - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1
أرسنال ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1
نيوكاسل ضد بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 2
فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
وست هام ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3
توتنهام ضد ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
مانشستر سيتي ضد - 7.30 مساء - beIN SPORTS

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

أتليتكو مدريد ضد لاس بالماس - 3 عصرًا - beIN SPORTS 3
أوساسونا ضد قادش - 5.15 مساء - beIN sport 3
ضد سيلتا فيجو - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
إشبيلية ضد فالنسيا - 10 مساء bein sport 3

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5
ليفركوزن ضد هايدنهايم - 4.30 مساء -
ماينز ضد أوجسبورج - 4.30 مساء - 
يونيون برلين ضد هوفنهايم - 4.30 مساء -

شتوتجارت ضد دارمشتات - 4.30 مساء -
لايبزيج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ -5 7.30 مساء - beIN SPORTS

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

نابولي ضد جنوى - 4 مساء - SSC
يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - 7 مساء - SSC
أتالانتا ضد ساسولو - 9.45 مساء -  SSC

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل ضد لو آفر - 6 مساء - beIN SPORTS 4
نانت ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء -1 1beIN SPORT

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا