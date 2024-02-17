الامارات | قطار أرسنال لا يتوقّف في الدوري الإنجليزي بفوزاً ساحقا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق أرسنال فوزه الخامس توالياً بعد أن اكتسح مضيفه بيرنلي 5-0، حيث لم يتأخر "المدفعجية" في افتتاح التسجيل عبر قائدهم النروجي مارتن أوديغارد بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعد عرضية من البرازيلي غابريال مارتينيلي (4)،

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني من ركلة جزاء اقتنصها البلجيكي لياندرو تروسار (41)، قبل أن يضيف بنفسه الثالث بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني اثر تمريرة من أوديغارد رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً في المركز الخامس على لائحة الهدافين مشاركةً مع قائد توتنهام الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون.

وأنهى تروسار أي أملٍ للمضيف بالعودة بهدفٍ رابعٍ بعد لعبةٍ جماعية (65)، وأراح المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لاعبيه ساكا، تروسار وبن وايت (69) تحضيراً لمواجهة بورتو البرتغالي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ودوّن الألماني كاي هافيرتس اسمه في قائمة الهدافين بمجهودٍ فرديّ (78).

وبهذا الفوز والخماسية الكبيرة وصل آرسنال للفوز الخامس على التوالي ويصعد للنقطة 55 بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث، والذي سيلاقي تشيلسي بعد قليل، وبفارق نقطتين عن ليفربول الأول، بينما بيرنلي واصل المعاناة وظل في المركز التاسع عشر في ظل غياب مدربه فينسنت كومباني، وتوقف رصيده عند 13 نقطة، ليتلقى الهزيمة الثامنة عشر.