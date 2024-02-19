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موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة من العيار الثقيل ستجمع بين  إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد لحساب منافسات دور الـ16 من .

وكان انتر ميلان قد حجز مكانه في ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، بينما تصدر أتلتيكو المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة انتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة انتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وتلعب المباراة على ملعب "جيوزيبي مياتزا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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