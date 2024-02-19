الامارات | المنتخب المصري يودع مونديال الشاطئية رغم فوزه التاريخي على نظيره الأميركي

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شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يودع مونديال الشاطئية رغم فوزه التاريخي على نظيره الأميركي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية مشاركته الأولى في نهائيات مونديال الشاطئية «الإمارات 2024» بفوز تاريخي على نظيره الأميركي 5-4 بعد التمديد إلى شوط إضافي، عندما سيطر التعادل 4-4 على نتيجة المباراة في وقتها الأصلي.
وودع المنتخب المصري البطولة التي يشاركُ بها لأول مرة برصيد نقطتين بعد تعرضه للخسارة في مباراتيه أمام المنتخبين الإماراتي 1-2 والإيطالي 2-6، فيما أخفق المنتخب الأمريكي في تحقيق أي فوز في البطولة لخسارتيه السابقتين أمام المنتخبين الإيطالي 1-3 والإماراتي 2-3.
وأحرز أهداف منتخب مصر حسام باولو «هاتريك»، و«هدف» ً لكل من الحسيني طه وأحمد الشحات، فيما سجل أهداف المنتخب الأميركي كانالي «هدفان»، و«هدف» لكل من كوليير ونافاس.
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