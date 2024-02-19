عبد الله السعيد وشيكابالا يقودان هجوم الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الدراويش.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري.