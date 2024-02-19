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عبد الله السعيد وشيكابالا يقودان هجوم الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 13 من الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الدراويش.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبد الله "" وسيف الجزيري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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