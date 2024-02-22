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الامارات | عرض سعودي لشراء نادٍ فرنسي ومنافسة باريس سان جيرمان

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي لشراء نادٍ فرنسي ومنافسة باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة RMC سبورت الفرنسية عن جلسة مفاوضات يجريها مستثمرون سعوديون لشراء نادي موناكو الفرنسي المعروض للبيع حالياً.

وقالت الشبكة إن المستثمرين السعوديين حاولوا قبل سنوات الاستثمار بنادي مرسيليا لكن المحاولة لم تنجح مما دفعهم لضخ أموال في نادي موناكو لمساعدته في منافسة باريس سان جيرمان صاحب الهيمنة على الدوري الفرنسي.

وكان موناكو قد توج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأخيرة في عام 2017 ما أحبط جمهوره الساعي للفوز باللقب مجدداً والعودة لمنصات التتويج.

يحتل موناكو حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة مع ختام الجولة 22 متأخراً بفارق 15 نقطة كاملة عن باريس سان جيرمان "المتصدر".

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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