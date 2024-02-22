"بعد التراجع عن الاعتزال الدولي".. ماذا قدم توني كروس مع المنتخب الألماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نجم الوسط الألماني ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني توني كروس بشكل رسمي اليوم الخميس، تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي، مؤكداً عودته للمشاركة مع المنتخب الألماني خلال بطولة يورو 2024 بألمانيا.

وكان كروس أعلن الاعتزال الدولي في يوليو 2021، عقب الخروج من بطولة أمم أوروبا 2020، على يد المنتخب الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، أرقام توني كروس مع المنتخب الألماني:

واستمر كروس قبل إعلانه الاعتزال الدولي في عام 2021، ما يقارب من 11 عاماً رفقة المنتخب الألماني، شارك خلالهما في مختلف البطولات الممكنة.

وخاض كروس رفقة منتخب "الماكينات" الألمانية 106 مباراة، تمكن خلالهما من إحراز 17 هدفاً، وتقديم 19 تمريرة حاسمة.

وكانت أول مباراة يشارك فيها كروس مع منتخب ألمانيا، هي مباراة الأرجنتين الودية في مارس 2010، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، تحت قيادة المدرب يواكيم لوف.

وتلقى كروس طوال تاريخه مع المنتخب الألماني 7 بطاقات صفراء فقط، ولم يتلق أي بطاقة حمراء مع المنتخب الألماني.

وتوج كروس رفقة الماكينات بلقب كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل.