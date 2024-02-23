الألماني توني كروس يعلن تراجعه عن الاعتزال دولياً



أعلن متوسّط الميدان الألماني توني كروس اليوم الخميس تراجعه عن الاعتزال دولياً.



وكشف نجم ريال مدريد الإسباني عن قراره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



وعلّل كروس عودته عن الاعتزال باستجابته لطلب مدرب المنتخب الألماني بمساعدة الفريق في قادم الاستحقاقات والتي من أبرزها بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل.



وتقمّص كروس (34 عاماً) ألوان المنتخب الألماني في 106 مناسبة سجّل خلالها 17 هدفاً.