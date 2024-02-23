ليفربول في مواجهة سبارتا.. نتيجة قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أقيمت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بعدما اكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
ليفربول الإنجليزي - سبارتا براج التشيكي
مارسيليا الفرنسي - فياريال الإسباني
روما الإيطالي - برايتون الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي - رينجرز الأسكتلندي
فرايبورج الألماني - ويست هام يونايتد الإنجليزي
سبورتنج لشبونة البرتغالي - أتالانتا الإيطالي
ميلان الإيطالي - سلافيا براج التشيكي
كاراباج من أذربيجان - باير ليفركوزن الألماني.
وتأهلت 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16 في شهر ديسمبر الماضي، بينها ليفربول الإنجليزي، فيما تأهلت 8 أندية أخرى من الملحق، بينها روما وميلان.
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