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ليفربول في مواجهة سبارتا.. نتيجة قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيمت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بعدما اكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الإنجليزي - سبارتا براج التشيكي

مارسيليا الفرنسي - فياريال الإسباني

روما الإيطالي - برايتون الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي - رينجرز الأسكتلندي

فرايبورج الألماني - ويست هام يونايتد الإنجليزي

سبورتنج لشبونة البرتغالي - أتالانتا الإيطالي

ميلان الإيطالي - سلافيا براج التشيكي

كاراباج من أذربيجان - باير ليفركوزن الألماني.

وتأهلت 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16 في شهر ديسمبر الماضي، بينها ليفربول الإنجليزي، فيما تأهلت 8 أندية أخرى من الملحق، بينها روما وميلان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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