الامارات | 7000 مشارك في انطلاق «دورة دبي لألعاب الشركات» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة 8:00 صباح اليوم منافسات دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنظمها شركة «هاي فايف» للفعاليات في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 مشارك من الرجال والسيدات من منتسبي 55 شركة مختلفة في دبي، وتستمر على مدار يومين.

ويتنافس المشاركون في 37 لعبة رياضية متنوعة من أبرزها كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والتنس، والبادل، وغيرها.

ويشارك 68 فريقاً من الرجال والسيدات في بطولة كرة القدم يتنافسون في 116 مباراة، كما يشارك 48 فريقاً في بطولة كرة السلة، إلى جانب مشاركة أكثر من 360 لاعباً ولاعبة في بطولة البادل.

وتشارك شركات عدة في جميع ألعاب الدورة من أبرزها: «غوغل، وفيزا، وديلويت، وديلتا بارتنرز، وأمريكانا، وأرادَ، وبين، ومجموعة شلهوب، ومؤسسة نخيل»، وغيرها الكثير من الشركات.