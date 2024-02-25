الزمالك وأبو سليم الليبي .. تشكيل الفارس الأبيض المتوقع لمواجهة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيريا يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره أبو سليم الليبي خلال اللقاء الذي يقام بينهما بدولة الجزائر في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأبيض المواجهة بتشكيل لاعبين يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، سيد نيمار.

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، يوسف أوباما.

صانعي اللعب: أحمد سيد زيزو ، مصطفى شلبي.

الهجوم: ناصر منسي.

وضمن الزمالك تأهله إلى الدور التالي من منافسات البطولة القارية باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الثانية حتى الان برصيد 10 نقاط يليه فريق أبو سليم الليبي وصيف المجموعة والاقرب حظا نحو التاهل برفقه الزمالك برصيد تسع نقاط .

بينما يأتي ساجرادا ثالثا برصيد 4 نقاط واكاديمية سوار رابعا واخيرا من دون رصيد.