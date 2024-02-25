كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك أمام أبو سليم الليبي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى فى السادسه مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع أبو سليم الليبي ضمن الجوله الخامسه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والذى يستضيفها ملعب ١٩ مايو بمدينة عنابه الجزائرية.

يدير اللقاء طاقم تحكيمي من جامبيا بقيادة جاميه لامين حكم ساحة يعاونه كل من عبد العزيز بوليل جاوا مساعد أول عمر داربوي مساعد ثانٍ والحسن بابوبكار باس حكم رابع .

حرص البرتغالى جوزيه جوميز على ضم ست لاعبين من الصفقات الجديده إلى بعثة الفريق التى سافرت إلى الجزائر وهم ياسر حمد ومهاب ياسر وموتامبا الأوغندى وأحمد حمدى ومحمد عاطف ومحمد شحاته.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته التى تضم معه سوارا الغيني وساجرادا الأنجولى وأبو سليم الليبي.

وحقق الفريق الفوز فى ثلاث لقاءات علي سوارا وأبو سليم وساجرادا ذهابا وتعادل معه سلبيا ايابا.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي لحراسة المرمى حسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي وعمر جابر وسيد نيمار لخط الدفاع عماد دونجا ومحمد شحاته وأحمد حمدي لخط الوسط أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وناصر منسى لخط الهجوم.