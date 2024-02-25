استمرار صبحي وبديل السعيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق لمواجهة أبو سليم خلال المران الختامي أمس.

وعلم موقع الخليج 365، أن المران الختامي وضح خلاله استمرار محمد صبحي في حراسة المرمى، والاعتماد على محمد أشرف روقا، في وسط الملعب بدلا من عبدالله السعيد الذي شارك في مواجهة الإسماعيلي الماضية ويغيب عن مباراة اليوم بسبب عدم قيده أفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وسيد نيمار.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

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