الزمالك يواجه أبو سليم وقمة بين تشيلسي وليفربول.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 25-2-2024، عدد من المواجهات المرتقبة على مستوى الدوري المصري وكأس الكونفدرالية، بجانب مباريات مُثيرة بالدوريات الأوروبية الكبرى.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في الكونفدرالية، على ملعب عنابة بالجزائر، كما يلتقي فريق فيوتشر مع نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

ويواجه تشيلسي فريق ليفربول في قمة مرتقبة بنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي اليوم على ملعب استاد "ويمبلي".

كما يلتقي النصر مع الشباب على أرضية استاد الأمير خالد بن سلطان، في إطار مواجهات الجولة 21 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

فاركو ضد طلائع الجيش، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

كأس الكونفدرالية الإفريقية

سوبر سبورت يونايتد ضد فيوتشر اف سي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 1HD".

الهلال الرياضي الليبي ضد اتحاد العاصمة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

أبو سليم ضد الزمالك، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

أكيديمكا بيتروليوس ضد دولفينز، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

دريمز ضد النادي الأفريقي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

الملعب المالي ضد الشياطين السود، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

سيخوخون يونايتد ضد نهضة بركان، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

سوار ضد ساجرادا إشبيرانسا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

الدوري الإسباني

قادش ضد سيلتا فيجو، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

لاس بالماس ضد أوساسونا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد إشبيلية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد فروزينونى، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

كالياري ضد نابولي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ليتشي ضد إنتر ميلان، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد أتالانتا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أوجسبورج ضد فرايبورج، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

الدوري الفرنسي

لينس ضد موناكو، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستاد نيس ضد كليرمون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TNT Sports 2".

لو هافر ضد ستاد ريمس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 6 HD Serbia".

تولوز ضد ليل الفرنسي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 2 HD Serbia".

باريس سان جيرمان ضد ستاد رين، في تمام السادسة و5 دقائق بتوقيت مصر، السابعة و5 دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

أولمبيك مارسيليا ضد مونبلييه، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

الفيحاء ضد أبها، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 SD".

الشباب ضد النصر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد ليفربول، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".