موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الشباب في الدوري السعودي

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القادمة بعد الفوز على نظيره الشباب في دوري روشن السعودي.

وفاز فريق النصر على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الديربي بدوري روشن السعودي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة 21.

وسجل أهداف النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف، وأندرسون تاليسكا هدفين.

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موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الشباب

سيلاقي فريق النصر في مباراته القادمة نظيره الحزم يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وستنطلق صافرة بداية النصر ضد الحزم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “الأول بارك”.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي

سيتم نقل مباراة النصر ضد الحزم في دوري روشن عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 52، خلف الهلال المتصدر برصيد 56 نقطة.