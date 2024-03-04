استبعاد 8 لاعبين وقوة ضاربة.. ملامح قائمة الزمالك لنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال وقت قليل، من اليوم الإثنين، من أجل خوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي، يوم الجمعة المقبلة، في نهائي كأس مصر، على ملعب الأول بارك.

ويوضح موقع الخليج 365، ملامح قائمة فريق الزمالك، المسافرة إلى السعودية لخوض المباراة المرتقبة أمام الأهلي، وفقا لرؤية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وأيضا اللاعبين الذي تم استبعادهم.

قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية:

حراسة المرمى: محمد صبحي ومحمد عواد ومعاذ علاء.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد، ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وسيد نيمار، ويوسف أوباما وعبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو مصطفى شلبي وناصر ماهر ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

الهجوم: سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

استبعاد 8 لاعبين:

وفي المقابل، قرر المدير الفني البرتغالي استبعاد خمسة لاعبين من قائمة المباراة وهم: زياد كمال وياسر حمد وترافيس موتيابا ومهاب ياسر ومحمد عاطف بجانب المصابين إبراهيما نداي ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي.

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