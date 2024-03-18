كهربا يوجه رسالة قاسية لـ مجدي عبد الغني وعضو اتحاد الكرة

وجه محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، رسالة قاسية لـ مجدي عبد الغني، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

وتواجد محمود كهربا نجم الاهلي، مع عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، ضيفًا في برنامج “رامز جاب من الأخر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقام رامز جلال، بتوجيه سؤالًا لـ كهربا، قائلًا:” لو مجدي عبد الغني أمامك ماذا ستقول له؟”، ليرد نجم الاهلي:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا هيجبلي حقي”.

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كما وجه نجم القلعة الحمراء، رسالة لـ أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

وقال كهربا ردًا على حديث رامز، أنه سيجد في نهاية الممر أحمد مجاهد ليستلم الميدالية:” لا مش عايز أشوفه”.

وتسيطر حالة من الغضب على مهاجم الاهلي ضد مجدي عبد الغني، وأحمد مجاهد، بسبب أزمته مع الزمالك، حيث أكد الثنائي أن عقده مع القلعة البيضاء سليم.