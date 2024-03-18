شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. سمير كمونة يمزق شباك المنيا بهدف صاروخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف استثنائية يسجلها لاعبو كرة القدم، لا يمكن أن تتكرر بسهولة ونادرا ما تشهدها الملاعب المصرية، لذا تظل ماركة مسجلة باسم هؤلاء اللاعبين أصحاب البصمات الخاصة.

"مدفع الإفطار" خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جاءت من تسديدات صاروخية وجلبت البطولات والألقاب للأندية والمنتخبات ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن.

مدفع الإفطار اليوم سيكون هدف سمير كمونة لاعب الأهلى السابق في شباك المنيا من ضمن أفضل ما سجل لاعب الأهلي منتخب مصر السابق، وكان مدافع المارد الأحمر معروف بقوة تصويباته.

وكشف البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حكاية ما وراء رحيل سمير كمونة قائد الأهلى السابق فى أحاديث، بسبب العند وعدم تقبل رأى الجهاز الفنى بعد المشاركة لدقائق معدودة أمام ريال مدريد فى أول لقاء لجوزيه كمدير فنى.

وتسبب هذا اللقاء فى غياب عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة، إلا أن غياب كمونة طال، وعندما حضر كمونة قال لجوزيه "أنا قائد للنادى الأهلى.. كيف لا ألعب أمام ريال مدريد".

لكن جوزيه قال له لقد شاركت 15 دقيقة، فواصل غاضبا "لكنى يجب أن أبدأ المباراة منذ البداية"، ما دفع جوزيه إلى تعنيفه قائلا: "اذهب إلى غرف خلع الملابس واجمع متعلقاتك الشخصية وارحل"، لن تلعب هنا مجددا".