مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع هدف ريال مدريد وبايرن ميونخ

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، أن أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، مهتمة بضم أحد المواهب الأمريكية الشابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن هناك اهتماما كبيرا بضم الموهبة الأمريكية الشابة كافان سوليفان.

ومثل كافان سوليفان، البالغ من العمر 14 عاما، الولايات المتحدة على مستوى فريق الشباب، وظهر بشكل مميز، مما جذب أنظار عمالقة أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن النجم الأمريكي يجري حاليًا مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي بشأن الانتقال لملعب الاتحاد.

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ولم يوافق سوليفان بعد على توقيع عقد احترافي مع فيلادلفيا يونيون (ناديه الأمريكي).

وأشارت الصحيفة، إلى أن مستقبل سوليفان سيكون في إنجلترا، حيث من المتوقع أن يتفوق السيتي على ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة، أنه في ظل عدم امتلاك سوليفان لجواز سفر أوروبي، فمن المقرر أن تتم إعارته لأحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم في بلجيكا عندما يبلغ 16 عاما، قبل العودة لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في سن 18 عاما.