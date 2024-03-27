رونالدو في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 23 هدفًا، حيث يُسجل هدفًا كل 85.87 دقيقة لعب، يليه تاليسكا رابع الهدافين بـ16 هدفًا، بمعدل هدف كل 89.81 دقيقة لعب.

ويُعد رونالدو، هو الأكثر مساهمة في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وقدم 9 تمريرات حاسمة، فيما ساهم تاليسكا في إحراز 20 هدفًا، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 4 أهداف.

لاعبون سجلوا هدفًا في مباراة

ونجح 5 لاعبين آخرين في تسجيل الأهداف بمعدلات أقل من 90 دقيقة لكل هدف، ولكن برصيد تهديفي أقل من 3 أهداف، ويتقدمهم؛ مهاجم الهلال، صالح الشهري بتسجيله هدفين بمعدل هدف كل 67.5 دقيقة.

وضمت القائمة، أحمد فقيهي “التعاون”، الذي أحرز هدفًا خلال 17 دقيقة، طلال حاجي “الاتحاد” الذي هز الشباك في 21 دقيقة، هشام آل دبيس “الخليج”، الذي سجل مرة في 28 دقيقة، وعمر الرويلي “أبها” الذي سجل هدفًا في 61 دقيقة.

فيما يستضيف ملعب نادي الشباب السعودي، لقاء القمة أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».