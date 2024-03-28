هل يوقف الشباب انتصارات الهلال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب الجماهير الرياضية مواجهة الشباب والهلال، في ديربي الرياض، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب يحتل المركز الـ10 بـ28 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة بـ68 نقطة.

وبات الهلال الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في دوري المحترفين هذا الموسم، بالفوز في 22 مباراة والتعادل مرتين.

كما أصبح الهلال هو الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات المتتالية عبر التاريخ بمختلف المسابقات، بواقع 29 فوزا.

لكن الجماهير الهلالية تخشى توقف قطار الزعيم في محطة الشباب، بقيادة مدربه البرتغالي الآخر فيتور بيريرا، الذي سبق أن واجه جيسوس في 5 مناسبات سابقة.

وقاد بيريرا بورتو في 5 مباريات ضد بنفيكا الذي كان يقوده جيسوس، ونجح في تجنب الخسارة 4 مرات، بالفوز مرتين، والتعادل بمثلهما، وخسر مرة واحدة.

مواجهات جيسوس وبيريرا بالدوري البرتغالي