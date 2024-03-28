شكرا لقرائتكم خبر هل يوقف الشباب انتصارات الهلال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الشباب يحتل المركز الـ10 بـ28 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة بـ68 نقطة.
وبات الهلال الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في دوري المحترفين هذا الموسم، بالفوز في 22 مباراة والتعادل مرتين.
كما أصبح الهلال هو الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات المتتالية عبر التاريخ بمختلف المسابقات، بواقع 29 فوزا.
لكن الجماهير الهلالية تخشى توقف قطار الزعيم في محطة الشباب، بقيادة مدربه البرتغالي الآخر فيتور بيريرا، الذي سبق أن واجه جيسوس في 5 مناسبات سابقة.
وقاد بيريرا بورتو في 5 مباريات ضد بنفيكا الذي كان يقوده جيسوس، ونجح في تجنب الخسارة 4 مرات، بالفوز مرتين، والتعادل بمثلهما، وخسر مرة واحدة.
مواجهات جيسوس وبيريرا بالدوري البرتغالي
- موسم 2011-2012، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
- في الدور الثاني استطاع بيريرا الفوز على جيسوس بنتيجة 3-2.
- فاز جيسوس في نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية بنتيجة 3-2.
- موسم 2012-2013، تعادل الطرفان مرة أخرى بنتيجة 2-2.
- تمكن بيريرا من الفوز على جيسوس (2-1) خلال لقاء الدور الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يوقف الشباب انتصارات الهلال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.