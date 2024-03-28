الأهلي يختتم مرانه الأول في تنزانيا استعدادًا لملاقاة سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الأربعاء مرانه الأول على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة في دار السلام بتنزانيا.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى تنزانيا التي استغرقت قرابة 6 ساعات.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع الجهاز الفني المعاون على هامش المران، للتأكيد على بعض الأمور الفنية استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا لثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.