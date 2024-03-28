بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء غدًا الجمعة موسم 2023-2024.

وستقام مباراة الاهلي ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بدار السلام بـ تنزانيا، غدا الجمعة الموافق 29 مارس الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا

سيتم نقل مباراة الأحمر ضد الفريق التنزاني، عبر شاشة قنوات «sport 5»، والتي ستكون مفتوحة بشكل مجاني.

القناة عبر القمر الصناعي Amos 4W، سيكون التردد كالتالي:

الجودة: HD

التردد: 10842

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

فيما جاء تردد القناة بجودة SD كالتالي:

التردد: 10806

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

كما سيتم نقل مباراة الاهلي ضد سيمبا عبر قناة bein sport 4، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي ترددها كالتالي:

تردد القناة: 11054.

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3