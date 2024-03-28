"محاولات رخيصة وساذجة".. أول رد رسمي من الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على ما تردد خلال الساعات الماضية، بحصول النادي الأبيض على غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي بالتقسيط.

وكان نادي الزمالك أعلن خلال الفترة الماضية، إنهاء الأزمة مع لاعب الأهلي، والحصول على الغرامة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مليون و476 ألف دولار.

وخرج محمود كهربا، في تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية، وكشف تفاصيل سداد الغرامة لنادي الزمالك، مؤكدا أنها جاءت على قسطين.

وفي المقابل كتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لن ننجرف أو ننزلق أو نلتفت للمحاولات الرخيصة والساذجة من الهاربين ومخالفي القانون _ الذين ثبت بالقطع ارتكابهم لمخالفات استوجبت العقوبة وفقا لحكم نهائي بات يعد بالضرورة عنوانا للحقيقة".

وأضاف: "نؤكد أننا لن نسقط معهم في مستنقع التريند وكلنا تركيز في دعم ومؤازرة الفريق الأول لتحقيق حلم الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته: "كما نؤكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم ولن يتهاون يوما في استيفاء حقوق النادي دون أن تنقص مثقال ذرة بما يتفق مع الشرعية وصحيح القانون".

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