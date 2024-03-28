اليوم.. كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس في تنزانيا، استعدادا لمواجهة سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد الجمعة، على ملعب الأخير في العاصمة دار السلام، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة سيمبا، خلال المران الختامي اليوم الخميس.

وكانت بعثة النادي الأهلي وصلت إلى تنزانيا أمس الأربعاء، بعد رحل طيران استغرقت 6 ساعات، بعدما تم تأجيل السفر من القاهرة لمدة ساعتين بسبب اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في مواجهة كرواتيا بنهائي كأس العاصمة الودية.

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