بعد "أبو علي".. تفاصيل تعاقد الأهلي مع لاعب فلسطيني جديد رسميا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح النادي الأهلي، في تدعيم صفوف فريق الكرة، بلاعب فلسطيني جديد، خلال الفترة الحالية.

وتجدر الإشارة، إلى تعاقد النادي الأهلي مع الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الدوري الدنماركي لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وعلم موقع الخليج 365، أن النادي الأهلي تعاقد بشكل رسمي مع الفلسطيني عمر رزق مواليد 2003، لاعب منتخب فلسطين الأولمبي ونادي غزة الرياضي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الفلسطيني يتواجد داخل النادي الأهلي منذ ثلاثة أشهر تحت الاختبار وتم الموافقة على ضمه بعدما ظهر بشكل مميز، وقام النادي بقيده رسميا في سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف المصدر، أن عمر رزق، يجيد في مركز المدافع، وتم تصعيده بالفعل للمران مع الفريق الأول، منذ أيام قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن يتم الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

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