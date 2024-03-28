ترتيب أفضل الأندية العربية والأفريقية في شهر مارس.. تواجد الاهلي وغياب الزمالك

كشفت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات، عن ترتيب أفضل الأندية العربية والأفريقية خلال شهر مارس 2024، حيث تواجد النادي الاهلي فيما غاب الزمالك.

وتواجد النادي الاهلي في المركز الثالث في ترتيب أفضل الأندية العربية خلال شهر مارس 2024، فيما تفوق صن داونز على المارد الأحمر، في الأفضل بأفريقيا

ترتيب أفضل 10 أندية عربية في مارس 2024

وتصدر الهلال السعودي ترتيب أفضل الأندية العربية خلال شهر مارس الجاري، يليه مواطنه النصر، ثم تواجد الاهلي ثالثًا، بينما غاب الزمالك.

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1- الهلال السعودي.

2- النصر السعودي.

3- الاهلي.

4- الجيش المغربي.

5- الرجاء المغربي.

6- اتحاد جدة السعودي.

7- الترجي التونسي.

8- العين الإماراتي.

9- التعاون السعودي.

10- مولودية الجزائر.

ترتيب أفضل 10 أندية في إفريقيا

وعلى المستوى الأفريقي، شهد تواجد صن داونز في الصدارة يليه النادي الاهلي بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة غياب الثنائي المصري، نادي الزمالك، وبيراميدز.

1- صن داونز الجنوب إفريقي.

2- الاهلي.

3- الجيش الملكي المغربي.

4- الرجاء البيضاوي المغربي.

5- الترجي التونسي.

6- يانج أفريكانز التنزاني.

7- مولودية الجزائر.

8- شباب بلوزداد الجزائري.

9- بترو أتلتيكو الأنجولي.

10- نهضة بركان المغربي.