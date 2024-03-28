بالمواعيد.. مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى المباراة النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة بين طرفي النهائي يوم 25 من الشهر ذاته.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتباره هو الممثل المصري الوحيد في البطولة الآن، بعد توديع نادي بيراميدز المنافسة الأفريقية من دور المجموعات.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، طريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى المباراة النهائية.

ويبدأ الأهلي مشواره في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة نظيره سيمبا التنزاني غداً، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بتنزانيا، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 5 أبريل المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في نصف النهائي مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي مازيمبي وبترو أتليتكو.

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 19 أو 20 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 26 أو 27 من الشهر ذاته.

وحال تمكن المارد الأحمر من الصعود إلى المباراة النهائية سيواجه إحدى الفرق التالية "الترجي التونسي، أسيك ميموزا الإيفواري، يانج أفريكانز التنزاني، صنداونز الجنوب أفريقي".

وتقام مباراة الذهاب ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة بين طرفي النهائي 25 من الشهر ذاته.