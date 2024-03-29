فيديوهات مفبركة.. الاهلي يقاضي منصة مراهنات

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي، رفع دعوى قضائية ضد منصة (1xBet) لألعاب المراهنات، بسبب فبركة فيديوهات لنجوم القلعة الحمراء.

وعلق المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، على انتشار فيديوهات مفبركة لنجوم المارد الأحمر، للترويج لمنصة 1xBet لألعاب المراهنات.

وقال عثمان، في تصريحات، إنه انتشرت فيديوهات مفبركة لعدد من نجوم الاهلي مثل أسامة حسني وإسلام الشاطر، على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل النصب على المواطنين.

اقرأ أيضاً.. جوميز يستعين بثنائي مفاجأة في مباراة الزمالك ضد فيوتشر بـ الكونفدرالية

وأوضح أن المنصة استغلت شعار النار وشهرته من أجل النصب على المواطنين، لذلك قررت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد الفريق التنزاني، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.