الأهلي يضع 3 سيناريوهات لإنهاء أزمة الشحات والشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع مسؤولو النادي الأهلي 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة لاعبه حسين الشحات مع المغربي محمد الشيبي مدافع بيراميدز.

إقرأ أيضًا..

أحالت النيابة العامة، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي.

وحدّدت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، جلسة 18 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة حسين الشحات، في اتهامه بالتعدى على المغربي محمد الشيبى، أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت الفريقين في استاد الدفاع الجوي الموسم الماضي.

بدأ الأهلي التحرك في السيناريو الأول باتخاذ كافة الخطوات القانونية لتأمين موقف لاعبه بعد إحالة القضية إلى المحكمة.

ويسعى الأهلي في السيناريو الثاني بالتنسيق مع اتحاد الكرة إلى عقد جلسة صلح بين الشحات والشيبي وتقديم تصالح قانوني إلى المحكمة وإغلاق هذا الملف بشكل ودي، خصوصا بعد اعتذار الشحات أكثر من مرة عن تلك الواقعة سواء في لقاءه مع اللاعب عقل المباراة مباشرة أو في بيانه الذي أصدره على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أحد البرامج التليفزيونية مؤخراً.

ويدرس الأهلي في السيناريو الأخير، تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حال عدم الوصول إلى حلول ودية، بسبب مخالفة اللاعب المغربي للوائح باللجوء للمحاكم المدنية، رغم صدور عقوبات من لجنة المسابقات بالاتحاد المحلي في هذه الواقعة.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية التبعة لاتحاد الكرة، فرضت عقوبة بالايقاف لمدة مباراتين على اللاعب حسين الشحات بسبب السلوك غير الرياضي في واقعة الاعتداء علي محمد الشيبي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بملعب الأخير، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره المجموعة ب12 نقطة، برفقة يانج أفريكانز التنزاني الوصيف، فيما خرج شباب بلوزداد وميدياما الغاني من البطولة الأفريقية.

كان الأهلي حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتلقى اي خسارة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وصعد سيمبا التنزاني بعدما احتلاله وصافة مجموعته التي تصدرها اسيك ميموزا الايفواري.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتنزانيا، العاشرة بتوقيت الإمارات.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيمبا التنزاني.

في حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة "عمرو السولية".

الهجوم : بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم "حسين الشحات".