من الذاكرة (4).. البايرن يضع نقطة سوداء في تاريخ برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبقى الحكايات في عالم الساحرة المستديرة، لها مذاق مختلف فكلما بحثنا في تاريخ معشوقة الجماهير، وجدنا الكثير من القصص المثيرة التي تبقى عالقة في أذهان الجميع، لذلك نستغل الأوقات والأحداث لسرد تلك القصص لمتابعينا.

ويقدم لكم "الخليج 365" الحلقة الرابعة، من سلسلة حلقات "من الذاكرة"، التي تُقام خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ونسرد في كل حلقة مباراة أثارت الجدل في عالم كرة القدم.

العملاق البافاري ينصب السيرك

دائمًا ما كانت مباريات برشلونة وبايرن ميونخ مليئة بالإثارة والأهداف، ودليلا علي ذلك، أن جميع مواجهات الفريقين سُجل بها أهداف.

وفي موسم 2019-2020، وبسبب انتشار فيروس كورونا، تم التغيير في نظام المباريات الإقصائية، حيث أقيمت من مباراة واحدة، بدلا من نظام الذهاب والعودة.

وأوقعت القرعة برشلونة المتخبط حينها أمام العملاق بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، وتحديدا يوم 14 أغسطس 2020، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

مباراة حافلة بالأهداف

لم يمر كثيرا على بداية المباراة، ووضع توماس مولر البايرن في المقدمة، في الدقيقة "4"، حيث أدرك برشلونة التعادل سريعاً بعد هدف دافيد ألابا الذاتي.

وسريعا ما وجد لاعبو البافاري الثغرات في دفاعات برشلونة، ليسجل ثلاثة أهداف في عشر دقائق فقط عن طريق، بيريسيتش وجنابري ومولر، لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة 4-1.

وفي شوط المباراة الثاني، وبعد مرور 12 دقيقة، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة، لم يبق هذا الفارق أكثر من ست دقائق، حيث سجل كيميش الهدف الخامس في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق فقط، استطاع ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف السادس، ليضيف "صديق الأمس" فيليب كوتينيو، ثُنائية بعد نزوله كبديل.

نقطة سوداء في تاريخ برشلونة

وتعد هذه النتيجة، هي أكبر هزيمة لبرشلونة مُنذ 69 عامًا، عندما خسر 6–0 أمام إسبانيول في الدوري الإسباني موسم 1950–51.

كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها برشلونة ثمانية أهداف في مباراة واحدة منذ 74 عامًا، عندما خسروا 8–0 أمام إشبيلية في كأس الملك 1946.