"لحظة استثنائية".. أول تعليق من كوكا على هدفه الأول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، عن الفوز على سيمبا التنزاني، وتسجيل هدف الفوز، مشيرا إلى أنها لحظة استثنائية بالنسبة له.

وقال كوكا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مبروك للاعبين والجماهير، مكسب مهم خلصنا شوط باقي شوط ثاني في القاهرة، الأجواء صعبة والرطوبة، لكن الحمدلله نزلنا مركزين لعدم استقبال هدف والتسجيل".

وأضاف: "الهدف توفيق من الله، ولحظة استثنائية بالنسبة لي، لأنه أول هدف مع النادي وسعيد به، المباراة كانت صعبة جدا، فريق قوي، لكننا احترمناه، ويتبقى لقاء العودة الذي سيكون صعبا، لهذا يجب الاستعداد له".

وواصل: "جمهور الأهلي عزيز علي وعلى والدي، بشكرهم دائما في السفر خلفنا، يعلموا أن اللاعبين يبذلون هذا من أجلهم، بالنسبة للانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الأخير، كانت تجربة مهمة واكتسبت خبرات والحمد لله الفترة الماضية تسير على ما يرام بالنسبة لي".

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