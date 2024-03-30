كاف يعاقب سيمبا بسبب الاهلي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، توقيع عقوبة على نادي سيمبا التنزاني، بعد مباراته أمام الاهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية، عن عقوبة مرتقبة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد سيمبا، بسبب ما بدر من جماهيره أمام الاهلي.

وأوضحت التقارير، أنه سيتم توقيع عقوبة على الفريق التنزاني، بسبب إشعال جماهيره الشماريخ خلال مواجهة الاهلي.

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وأكدت التقارير أن كاف، يمنع هذا الأمر في المباريات وسبق وأن قام بتوقيع عقوبات على الأندية.

وحل النادي الاهلي ضيفًا على حساب نظيره سيمبا التنزاني، مساء الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة هدف وحيد أحرزه أحمد نبيل كوكا، في الدقيقة الرابعة من اللقاء، ليضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي ضد سيمبا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.