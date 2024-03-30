"دوريات أوروبية وأبطال أفريقيا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم السبت العديد من المواجهات في مختلف المسابقات حول العالم، ومن أبرزها إقامة 8 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تشهد منافسات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إقامة ثلاثة مباريات اليوم.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل ضد وستهام يونايتد.. "بي إن سبورتس".. 2.30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد لوتون تاون.. "بي إن سبورتس".. 5 مساءً.

شيفيلد يونايتد ضد فولهام.. "بي إن سبورتس".. 5 مساءً.

نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس.. "بي إن سبورتس".. 5 مساءً.

تشيلسي ضد بيرنلي.. "بي إن سبورتس".. 5 مساءً.

بورنموث ضد إيفرتون.. "بي إن سبورتس".. 5 مساءً.

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون.. "بي إن سبورتس".. 7.30 مساءً.

برينتفورد ضد مانشستر يونايتد.. 10 مساءً.

الدوري الإسباني

خيتافي ضد إشبيلية.. "بي إن سبورتس".. 3 مساءً.

ألميريا ضد أوساسونا.. "بي إن سبورتس".. 5.15 دقيقة مساءً.

فالنسيا ضد ريال مايوركا.. "بي إن سبورتس".. 7.30 مساءً.

برشلونة ضد لاس بالماس.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

الدوري الإيطالي

نابولي ضد أتالانتا.. "أبو ظبي الرياضية".. 1.30 مساءً.

جنوى ضد فروزينوني.. "أبو ظبي الرياضية".. 4 مساءً.

تورينو ضد مونزا.. "أبو ظبي الرياضية".. 4 مساءً.

لاتسيو ضد يوفينتوس.. "أبو ظبي الرياضية".. 7 مساءً.

فيورنتينا ضد ميلان.. "أبو ظبي الرياضية".. 9.45 دقيقةمساءً.

الدوري الألماني

بايرن ليفركوزن ضد هوفنهايم.. "بي إن سبورتس".. 4.30 مساءً.

بروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج.. "بي إن سبورتس".. 4.30 مساءً.

فيردر بريمين ضد فولفسبورج.. "بي إن سبورتس".. 4.30 مساءً.

لايبزج ضد ماينتس.. "بي إن سبورتس".. 4.30 مساءً.

آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين.. "بي إن سبورتس".. 4.30 مساءً.

بايرن ميونخ.. "بي إن سبورتس".. 7.30 مساءً.

الدوري الفرنسي

ميتز ضد موناكو.. "بي إن سبورتس".. 6 مساءً.

أولمبيك ليون ضد ستاد ريمس.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي ضد بيترو أتليتكو.. "بي إن سبورتس".. 3 مساءً.

يانج أفريكانز ضد ماميلودي صنداونز.. "بي إن سبورتس".. 8 مساءً.

الترجي ضد أسيك.. "بي إن سبورتس"..11 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

اللوحدة ضد الفتح.. "SSC".. 9 مساءً.

الشباب ضد الهلال.. "SSC".. 9 مساءً.

الرياض ضد أبها.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

النصر ضد الطائي.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.