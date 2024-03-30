استقرت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على معلق مباراة الاهلي ضد سيمبا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتترقب جماهير النادي الاهلي المباراة الحاسمة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الاهلي نظيره التنزاني، يوم الجمعة المقبل 5 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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وستنطلق أحداث مباراة الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة الاهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يتم بث أحداث مباراة المارد الأحمر ضد سيمبا، عبر قناة بي إن سبورتس beiN SPORTS 6، بتعليق عصام الشوالي.

ويخوض الاهلي المباراة أمام الفريق التنزاني، بعد الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب مساء أمس، بنتيجة هدف وحيد.

وسجل هدف الاهلي الوحيد، اللاعب أحمد نبيل كوكا، خلال الدقيقة الرابعة من أحداث المباراة.