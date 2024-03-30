بروسيا دورتموند يسعى لفك عقدة بايرن ميونخ في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بوروسيا دورتموند في سلسلة الهزائم أمام بايرن ميونخ، وذلك حينما يلتقيان اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

يدخل بايرن ميونخ المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار ومواصلة مطاردة باير ليفركوزن صاحب صدارة الترتيب في جدول الدوري الألماني، فيما يأتي بوروسيا دورتموند اللقاء وعينه على النقاط الثلاث.

ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 60 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن ليفركوزن المتصدر، بينما في الجهة المقابلة يتواجد أسود الفيستيفال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، ويستهدفون ملاحقة شتوتجارت الذي يتقدم عليهم في المركز الثالث بفارق 6 نقاط.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث تقام المباراة على ملعب "أليانز أرينا".



تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من خلالها على قناة Bein Sports HD 5.

وقال إدين ترزيتش، المدير الفني للفريق: "لقد حان الوقت، هدفنا هو الذهاب إلى ميونخ وقلب الأمور لصالحنا أخيرا، والخروج فائزين".

وتلقى دورتموند 37 هدفا في شباكه في تسع مباريات خسرها، ولم ينجح الفريق في الفوز على بايرن ميونخ منذ عام 2018 في الدوري الألماني (بوندسليجا)، كما أنه خسر على أرضه بنتيجة صفر / 4 في الخريف.

ولن تكون مواجهة السبت والتي تحمل اسم "دير كلاسيكر" حاسمة على الصدارة، لكن لا يمكن للفريقين تحمل خسارة المباراة.

ويحتل دورتموند المركز الرابع وهو آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن لايبزج ينافسه بفارق نقطة خلفه وسيواجه كل الفرق الخمسة الأولى في الترتيب في الأسابيع المقبلة وهي بايرن ميونخ وشتوتجارت ولايبزج والمتصدر بفارق كبير باير ليفركوزن.

ويحتل بايرن المركز الثاني لكنه يرغب في الحفاظ على أماله الضئيلة في الفوز باللقب، ولا يمكن أن يبتعد أكثر خلف ليفركوزن المتصدر بفارق عشر نقاط مع تبقي ثماني مباريات.

وسيلعب الناديان في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أبريل المقبل، حيث يلعب بايرن ميونخ مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، كما يلعب دورتموند أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال ترزيتش: "ندخل الأن المرحلة النهائية والأكثر إثارة في الموسم".